Halo solar se dejó ver en Maracaibo al mediodía de este martes 4-Jun: Lo que representa

Un tradicional mediodía caluroso se evidenció en Maracaibo este martes, 4 de junio, y el sol marabino se engalanó con un espectacular halo solar.

Entonces, algunos se preguntan ¿Son peligrosos? y la respuesta es "No". Los halos solares no están asociados con la cantidad de radiación o energía que emite el sol, ni son augurio de algún otro fenómeno natural como temblores debido a que no existe evidencia que los correlación, generalmente, está asociado con la llegada de tormentas eléctricas y lluvias.

Y este martes, Maracaibo amaneció con lluvia y evidente tormenta eléctrica, pues aquí la respuesta de porqué la aparición de un halo solar en pleno mediodía con un calor bastante fuerte.

