Robert Downey Jr. está abierto a volver como Iron Man

Robert Downey Jr. no ha vuelto a vestir el traje de Iron Man desde que salvase al mundo en Vengadores: Endgame, allá por el año 2019. Su salida del Universo Cinematográfico de Marvel no ha paralizado su carrera ni mucho menos, pues el actor no ha dejado de recibir papeles, premios y elogios desde que eso pasase.

De hecho, Downey Jr. se hizo con el Oscar a Mejor Actor de Reparto el pasado mes de marzo gracias a su participación en Oppenheimer. Pero hay algo que jamás podrán quitarle… Él es Iron Man y sigue abierto a la idea de volver a vestir el traje del superhéroe de Marvel.

Así lo ha confirmado en una reciente entrevista en Variety, medio que ha juntado a Jodie Foster y Downey Jr en su famosa sección “Actors on actors”. Ambos intérpretes han charlado amistosamente sobre su paso por películas como Nyad y Oppenheimer y series como True Detective: Noche polar y El Simpatizante. Durante la entrevista, la doble ganadora del Premio Oscar no ha podido resistir la tentación de preguntar sobre un posible regreso al UCM: “¿Se te ocurriría volver a ponerte el traje de Tony Stark?”.

"Increíblemente, está en mi ADN. Probablemente, sea el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque él sea mucho más guay que yo. Y de nuevo, hablando sobre renacer y cerrar ciclos, estoy sorprendentemente abierto a la idea".

Lamentablemente, ni Disney ni Marvel han confirmado esta posibilidad, aunque el Multiverso y los eventos de la serie Loki podrían dar esperanza a todos aquellos fans que desean que Tony Stark esté de regreso.

