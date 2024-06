El Pato Donald cumple 90 años en plena forma

El 9 de junio, el pato más conocido del mundo cumple 90 años y a pesar de su avanzada edad, se sigue conservando muy bien. Este curioso personaje tiene una trayectoria vital digna de conocer, y unas peculiaridades que le hacen muy especial.

Apareció como personaje secundario en un cortometraje que en español se traduciría como “la gallinita sabia” (The Wise Little Hen) y, a pesar de no contar con un papel principal, llamó tanto la atención, que se decidió darle más protagonismo, y vaya si lo consiguió.



Una voz tremendamente peculiar y muy reconocible.



Además de su icónica figura, el pato más famoso de todos tiene una voz muy especial que se puede reconocer por todo el mundo. Aunque a veces cuesta entenderle, es inconfundible su tono y su timbre de voz, todo obra del actor de voz estadounidense Clarence “Ducky” Nash.



Precisamente recibió ese apodo por haberse hecho famoso poniendo voz al Pato Donald. Para ello tuvo que crear una técnica especial, colocando de determinada manera la lengua y proyectando la voz sin utilizar las cuerdas vocales.



Cuando Nash intuyó que llegaba su final, enseñó a su sucesor, Tony Anselmo, quien le pone voz en la actualidad.

EFE