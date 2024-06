Kylian Mbappé rompió el silencio y apuntó contra el Paris Saint Germain

Kylian Mbappé, campeón del mundo y flamante contratación del Real Madrid, apuntó contra la directiva del Paris Saint Germain.

"Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron en la cara, me lo dijeron violentamente", afirmó el nuevo jugador del Real Madrid.

Por otro lado, agradeció al entrenador Luis Enrique y al consejero deportivo Luis Campos: "Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego", declaró Mbappé en una rueda de prensa previa al amistoso de Francia ante Luxemburgo.

"Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz", agregó.

Mbappé enfatizó que fue muy feliz en París, sin embargo, recordó que hubo actitudes que lo hicieron "infeliz" en el último tiempo, cuando decidió no renovar con el equipo.

Lee también: Novak Djokovic se retiró de Roland Garros por lesión

Noticia al Día