Un viacrucis viven los pacientes oncológicos de Maracaibo y municipios aledaños al llegar a la farmacia de Alto Costo en la búsqueda de sus medicamentos, los cuales nunca llegan, según trabajadores del lugar.

Aunque cada semana, a través de grupos de WhatsApp están a la espera de una señal para ir hasta la farmacia y retirarlos, las trabajadoras informan que la tan esperada cava, la cual viene desde Caracas con los medicamentos, nunca llega y si lo hace, no los trae completos.

Los medicamentos más costosos como lo son el Trastuzumat y Bevacizumad nunca son entregados y los pacientes aseguran que personas inescrupulosas revenden estos medicamentos a través de mafias que operan en grupos de WhatsApp.

"No tenemos dinero y gente con mal corazón revende esos medicamentos que son otorgados de manera gratuita por el Gobierno. Estamos cansados de denunciarlo y no nos paran. Como es posible que no se nos entregue y personas que no están enfermas los vendan", explicó Carolina Morán.

"Explíqueme como es que no llega el medicamento y por fuera los venden por altas sumas y en divisas sabiendo que la persona se está muriendo y lo necesita. Dónde está la lupa de las autoridades," asegura la paciente Lenis García.

"Esto que vivimos es inhumano, las farmacias móviles las venden igual de costosas y el paciente no cuenta con dinero a duras penas se puede medio comer la dieta que mandan para alargar nuestras vidas. Tengan piedad pónganse la mano en el corazón , ustedes o algún familiar también pueden enfermarse", aseguró la paciente Sulmira García.

"Señor fiscal envié una comisión a ver qué sucede. Llegamos a la farmacia y duramos todo el día, en ese sitio no hay agua potable, no funcionan los baños y no nos dejan ni comer dentro, luego salen a decirnos que los medicamentos no llegaron. Nos estamos muriendo y no tenemos quien nos ayude porque pueden más las mafias en este país, hagan revisión profunda y caiga quien caiga"., refirió Yuribia Ruiz.

A este viacrucis se unen pacientes de toda la región incluso de otros estados como Falcón y Anzoátegui.

Maltrato a los pacientes en Alto Costo

Infinidades de quejas se escuchan al unísono en las instalaciones de la farmacia Alto Costo.

Pacientes aseguran que son maltratados por el personal que ahí labora. " Gritos, grosería es lo que conseguimos más no los medicamentos para nuestra cura", denunció Kenia Rodríguez.

"Si somos pacientes que luchamos por nuestra vida y vamos con autoestima baja , imagínate que sentimos cuando nos gritan o nos insultan . No pedimos una alfombra roja, pero si un trato respetuoso. Si ellos no están capacitados para trabajar con público pues que no lo hagan", aseguró Yubisay Romero.

